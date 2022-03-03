Влада Росії вимагає від Telegram видалити ботів про російських військових

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» вимагає від сервісу Telegram видалити ботів з інформацією про російських військових, які «нібито перебувають у списках полонених або загиблих під час спеціальної операції на Україні». Про це «Роскомнагляд» повідомив увечері 3 березня в своєму каналі в Telegram.

Відомство вважає, що такі телеграм-боти «націлені на збирання достовірних даних про військовослужбовців та членів їхніх родин, цинічно граючи на почуттях батьків та інших близьких людей». Зібрана інформація може бути використана для протиправних дій, зазначено у повідомленні.

Автори та творці ботів можуть бути притягнуті до відповідальності, попереджає «Роскомнагляд».

27 лютого на території Росії було заблоковано сайт проєкту «Шукай своїх», створений українцями. Після цього автори стали публікувати інформацію в однойменному телеграм-каналі. Там публікуються відео та фотографії російських військових, які могли потрапити в полон або загинути на території України.