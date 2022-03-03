РФ ввела в Україну 90% стягнутих до кордону військ – Білий дім

Росія ввела в Україну 90% стягнутих нею до кордону військ і продовжує намагатися захопити Київ, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Пентагон зауважив, що зараз 90% їхньої військової бойової могутності, заздалегідь підготовленої на українському кордоні, вони зараз в Україні», – сказала Псакі на брифінгу у Вашингтоні 3 березня.

За словами речниці, російські війська під час вторгнення в Україну запустили вже понад 480 ракет.

«Вони продовжують робити агресивні кроки й рухатися до своєї кінцевої мети, якою є захоплення Києва і захоплення країни», – зазначила Псакі.

Вона відмовилася оцінити, чи може це статися і коли.

Речниця додала, що адміністрація США веде внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для «деескалації жахливого конфлікту», але, за її словами, президент США Джо Байден не планує ані зустрічі, ані телефонного дзвінка з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Зараз вони здійснюють вторгнення в суверенну країну і продовжують ескалацію щодня. Ми не забираємо дипломатію зі столу, але зараз не момент для цього», – зазначила Псакі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».