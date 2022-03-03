Без світла, зв'язку та продуктів. Як тримає оборону блокадний Маріуполь

Маріуполь у блокаді. Вже більше доби місто обстрілюється російськими військовими, і перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Немає світла, води, опалення, зв'язку та інтернету. Не зважаючи на надскладну ситуацію – місто тримає оборону. Радіо Донбас.Реалії зібрало інформацію про те, що відбувається в блокадному місті.

«На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні», – повідомляє генштаб ЗСУ.

Але ситуація в місті вкрай важка, каже керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

військові боронять всі підходи до міста, вони нищать ворога

«Влучили в один з великих гіпермаркетів. Зараз водопостачання та електропостачання, шляхи підвозу продуктів харчування – заблоковані. Фактично місто під загорозою гуманітарної катастрофи. Зараз вирішується питання для підвозу продуктів харчування у місто. Військові боронять всі підходи до міста, вони нищать ворога, але ворог намагається тиснути на мирне населення. Обстріли йдуть безпосередньо по мирному населенню. Підрахунок жертв та поранених від численних обстрілів, які тільки вчора тривали більше 14 годин поспіль, дуже важко вести. В лікарнях більше 200 поранених мирних мешканців. Люди знаходяться в укриттях», – повідомляє Кириленко.

Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду

«Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей» , – написала в своєму телеграм каналі міськрада Маріуполя.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко каже, що цей день став найжорстокішим за сім днів війни.

Ми знову без світла, без води, ми залишаємося без тепла

«Сьогодні нас просто хотіли знищити, але наші шановні збройні сили України, Національна гвардія, полк «Азов» дали достойну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках. На жаль, знову ушкоджена критично важлива інфраструктура. Ми знову без світла, без води, ми залишаємося без тепла. Але завтра, з першими проміннями сонця, наші героїчні комунальні служби будуть йти вперед, щоб відновити інфраструктуру, щоб відновити телефонний зв’язок. Ми сьогодні боремося за нашу свободу, за нашу землю, за наш рідний Маріуполь», – звернувся до містян очільник міста.

Багато хто виїжджав під Градами, вони Маріуполь так х..рять...

Свідок, що зміг виїхати з міста повідомив наступне: «Ми вирвалися, там просто п..дець, повний! Ми прорвалися просто дивом, я не знаю як. Багато хто виїжджав під Градами, вони Маріуполь так х..рять... Без води, без зв’язку, без тепла, без нічого. Це просто чорне місто, ДРГ бродять, розбили Лівий, розбили уже центр частково. Люди на вулиці палять багаття, щоб нагріти їжу. Місто темне. Це гуманітарна катастрофа, і вони б'ють».

Олександр Сосновський, волонтер, якому вранці також вдалося покинути місто каже, що можливість виїзду є, але він би не радив так ризикувати.

Добу не вщухають обстріли, снаряди потрапляють усюди

«Був один російській блокпост, пропускали цивільних. Певно, не так давно його там поставили, бо ще мало техніки. Але дорогою стріляють, і я чув вибухи. Виїжджати з міста – рішення неоднозначне. Гуманітарна ситуація в місті складна. Добу не вщухають обстріли, снаряди потрапляють усюди. Знеструмлена вся електрика, через це не працюють вежі мобільного зв’язку, не працює інтернет. Ні світла, ні тепла, ні води. Вночі місто перетворюється на темний ліс, по якому бігають ДРГ. Росіяни почали глушити наші радіостанції. Але наші військові на місцях. Працюють, відловлюють ДРГ. Ніхто не збирається здавати місто. Люди гуртуються і намагаються допомагати один одному», – розповів в ефірі Радіо Донбас.Реалії Сосновський.

Тим часом волонтерська допомога в місті просто неможлива через відсутність зв’язку, повідомляє волонтерка Олена Золотарьова.

Гатять по магазинах, по станціях переливання крові, по житловим кварталам

«В місті зник зв’язок Київстар, десь проривається Водафон. Немає світла. Своїх батьків я останній раз чула вчора вранці, тому що люди з розрядженими гаджетами не можуть вийти на зв’язок. А там, де є зв’язок, це дуже невеличкі острівці в центрі міста. По ситуації, що я знаю від підрозділів, вони (росіяни – ред.) не можуть прорвати оборону, тому розпочали просто геноцид маріупольців, українців, які там живуть. Вони тиснуть на мирне населення, розбивають усю інфраструктуру. Гатять по магазинах, по станціях переливання крові, по житловим кварталам. Роблять все для того, щоб мирні почали тиснути на владу, щоб ті пішли на якісь поступки», – розповіла Золотарьова.

Можливості відновити зв’язок та електропостачання наразі немає через постійні обстріли. Місто тримається з останніх сил.

Люди просто у вакуумі

«Ті лікарні, які працюють, вони на генераторах, і наскільки вистачить цього ресурсу – ніхто не знає. Це вже гуманітарна катастрофа, бо люди не можуть вийти навіть за водою та їжею. Вони не знають, де що працює, бо у них немає зв’язку. Люди просто у вакуумі. Більш того, вони не можуть нікуди виїхати, бо розтрощена залізнична гілка. У нас вся волонтерська допомога лягла, бо ми не можемо додзвонитися до людей, щоб зв’язати все в одне. Ще й паливо закінчується. Виїхати неможливо і небезпечно, бо гатять кожну хвилину. Люди можуть потрапити під обстріл. Якщо не буде «зеленого коридору» забезпеченого міжнародними організаціями, то це буде небезпечно. Ми пам’ятаємо, як це було в Іловайську – дається коридор і росіяни гатять», – резюмує волонтерка.

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