Україна дала відсіч Росії. Російські танки палають. Російська армія обстрілює мирних українців. Атака російських військових на Київ, Харків, Одеса, Маріуполь. Українські військові захищають свою країну.
Росія вторглась в Україну: бліцкриг провалився
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18:00, 20 лютого 2022
Вторгнення в Україну: навіщо Росія б'є по Донбасу? | Донбас Реалії
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18:00, 06 лютого 2022
Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ | Донбас Реалії
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18:00, 30 січня 2022
Як Україна зможе відбити напад Росії? | Донбас Реалії
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