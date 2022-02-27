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Росія вторглась в Україну: бліцкриг провалився

Росія вторглась в Україну: бліцкриг провалився
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Росія вторглась в Україну: бліцкриг провалився

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Як триває війна з Росією? Хроніка подій із першого дня.

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Україна дала відсіч Росії. Російські танки палають. Російська армія обстрілює мирних українців. Атака російських військових на Київ, Харків, Одеса, Маріуполь. Українські військові захищають свою країну.

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