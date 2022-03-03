Уряд почав роботу над запуском 4 фондів відновлення України від війни – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про роботу уряду над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України від війни.

«Перший – це Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню, кожен міст і дорогу», – сказав Шмигаль.

За його словами, інші три фонди це:

Фонд відновлення та трансформації економіки;

Фонд обслуговування та погашення боргу;

Фонд підтримки постраждалого бізнесу;

«Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наше завдання – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування», – зазначив Шмигаль.

Українська влада наразі не озвучувала цифр про збитки від завданих російськими військами руйнувань на території України. Але вже зараз очевидно, що йдеться про колосальні суми, які знадобляться на відновлення інфраструктури українських міст та сіл.