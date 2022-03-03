Олена Зеленська запустила телеграм-канал «із перевіреними відповідями»: як діяти і жити у воєнний час

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де, за її словами, можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

«Як діяти і жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями», – цитує дружину президента пресслужба голови держави.

За повідомленням, у телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

посилання на офіційні канали комунікації держави і канали про роботу транспорту й інфраструктури;

посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за кордону;

посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію і допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Зеленська додала, що інформацію будуть коригувати і доповнювати.

«Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя і дає сили», – сказала вона.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».