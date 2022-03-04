Маріуполь, який знищують прямо зараз

Український Маріуполь зараз – в облозі. Вже півтори доби з містом немає ні телефонного, ні інтернет-зв'язку. Ті, кому вдалося виїхати під обстрілами, описують ситуацію як гуманітарну катастрофу.



Оскільки зараз немає можливості передати будь-які відео чи фото з міста, ми хочемо поділитися з вами тим, який місто було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Радіо Свобода готувало ці фото для великого проєкту про Маріуполь, однак цьому завадила війна. Зараз важливо підтримати місто та його жителів: ми публікуємо ці фото, щоб показати, що саме армія Росії.

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів для евакуації населення з міст в облозі, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів, кажуть в уряді. Армія України продовжує відбивати наступи на Маріуполь.



«На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні», – повідомляє генштаб ЗСУ.

24 лютого Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну –​ від Одеси до Чернігова.

Житлові квартали Маріуполь, Херсон, Харків, Київ та інші українські міста піддаються ракетним обстрілам та бомбардуванням.

Росія заперечує, що знищує цивільне населення і веде окупаційну війну проти України.