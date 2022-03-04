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Маріуполь, який знищують прямо зараз

Український Маріуполь зараз – в облозі. Вже півтори доби з містом немає ні телефонного, ні інтернет-зв'язку. Ті, кому вдалося виїхати під обстрілами, описують ситуацію як гуманітарну катастрофу.

Оскільки зараз немає можливості передати будь-які відео чи фото з міста, ми хочемо поділитися з вами тим, який місто було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Радіо Свобода готувало ці фото для великого проєкту про Маріуполь, однак цьому завадила війна. Зараз важливо підтримати місто та його жителів: ми публікуємо ці фото, щоб показати, що саме армія Росії.
Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів для евакуації населення з міст в облозі, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів, кажуть в уряді. Армія України продовжує відбивати наступи на Маріуполь.

«На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні», – повідомляє генштаб ЗСУ.
24 лютого Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну –​ від Одеси до Чернігова.
Житлові квартали Маріуполь, Херсон, Харків, Київ та інші українські міста піддаються ракетним обстрілам та бомбардуванням.
Росія заперечує, що знищує цивільне населення і веде окупаційну війну проти України.
2020: Літній вечір на каналі металургійного заводу. 2022: Свідок, що зміг виїхати з міста: &laquo;Ми вирвалися, там просто п..дець, повний! Ми прорвалися просто дивом, я не знаю як. Багато хто виїжджав під Градами, вони Маріуполь так х..рять... Без води, без зв&rsquo;язку, без тепла, без нічого. Це просто чорне місто, ДРГ бродять, розбили Лівий, розбили уже центр частково. Люди на вулиці палять багаття, щоб нагріти їжу. Місто темне. Це гуманітарна катастрофа, і вони б&#39;ють&raquo;&nbsp;
1 2020: Літній вечір на каналі металургійного заводу.
2022: Свідок, що зміг виїхати з міста: «Ми вирвалися, там просто п..дець, повний! Ми прорвалися просто дивом, я не знаю як. Багато хто виїжджав під Градами, вони Маріуполь так х..рять... Без води, без зв’язку, без тепла, без нічого. Це просто чорне місто, ДРГ бродять, розбили Лівий, розбили уже центр частково. Люди на вулиці палять багаття, щоб нагріти їжу. Місто темне. Це гуманітарна катастрофа, і вони б'ють» 
2020: Діти на новому майданчику в центрі Маріуполя&nbsp; 2022: Міськрада Маріуполя:&nbsp;&laquo;Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла, пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей&raquo;
2 2020: Діти на новому майданчику в центрі Маріуполя 
2022: Міськрада Маріуполя: «Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла, пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей»
2020: Маріупольський рибалка наприкінці дня 2022: Волонтерка&nbsp;Олена Золотарьова:&nbsp;&laquo;В місті зник зв&rsquo;язок Київстар, десь проривається Водафон. Немає світла. Своїх батьків я останній раз чула вчора вранці, тому що люди з розрядженими гаджетами не можуть вийти на зв&rsquo;язок. А там, де є зв&rsquo;язок, це дуже невеличкі острівці в центрі міста&raquo;.
3 2020: Маріупольський рибалка наприкінці дня
2022: Волонтерка Олена Золотарьова: «В місті зник зв’язок Київстар, десь проривається Водафон. Немає світла. Своїх батьків я останній раз чула вчора вранці, тому що люди з розрядженими гаджетами не можуть вийти на зв’язок. А там, де є зв’язок, це дуже невеличкі острівці в центрі міста».
2020: Маріупольські бабусі спілкуються біля моря 2022:&nbsp;Олександр Сосновський, волонтер: &laquo;Дорогою стріляють, і я чув вибухи. Виїжджати з міста &ndash; рішення неоднозначне. Гуманітарна ситуація в місті складна. Добу не вщухають обстріли, снаряди потрапляють усюди. Знеструмлена вся електрика, через це не працюють вежі мобільного зв&rsquo;язку, не працює інтернет. Ні світла, ні тепла, ні води. Вночі місто перетворюється на темний ліс, по якому бігають ДРГ&raquo;.
4 2020: Маріупольські бабусі спілкуються біля моря
2022: Олександр Сосновський, волонтер: «Дорогою стріляють, і я чув вибухи. Виїжджати з міста – рішення неоднозначне. Гуманітарна ситуація в місті складна. Добу не вщухають обстріли, снаряди потрапляють усюди. Знеструмлена вся електрика, через це не працюють вежі мобільного зв’язку, не працює інтернет. Ні світла, ні тепла, ні води. Вночі місто перетворюється на темний ліс, по якому бігають ДРГ».
2020: Випускний&nbsp; 2022: Гинуть дорослі і діти
5 2020: Випускний 
2022: Гинуть дорослі і діти
2020: Футболісти-підлітки тренуються на новому стадіоні 2022: Ракети падають по місту вдень і вночі
6 2020: Футболісти-підлітки тренуються на новому стадіоні
2022: Ракети падають по місту вдень і вночі
2020: У Маріуполі проходить Гогольфест. Сотні гостей з усієї України та з-за кордона 2022: Немає можливості навіть подзвонити чи написати кілька слів у месенджері
7 2020: У Маріуполі проходить Гогольфест. Сотні гостей з усієї України та з-за кордона
2022: Немає можливості навіть подзвонити чи написати кілька слів у месенджері
2020: Пляжники на узбережжі Азовського моря поруч із залізницею металургійного комбінату 2022: Холод і темрява&nbsp;
8 2020: Пляжники на узбережжі Азовського моря поруч із залізницею металургійного комбінату
2022: Холод і темрява 
2020: Металург за роботою 2022: Руйнується інфраструктура, збудована, в тому числі, силами металургійних заводів
9 2020: Металург за роботою
2022: Руйнується інфраструктура, збудована, в тому числі, силами металургійних заводів
2020: Жителі танцюють у центрі міста&nbsp; 2022: Маріуполь на виходить з підвалів
10 2020: Жителі танцюють у центрі міста 
2022: Маріуполь на виходить з підвалів
2020: Перехожий вітає українського військового. Що таке війна, тут дізналися у 2014-му... 2022: ...але зараз масштаб руйнувань перевершив усе пережите за 8 років.
11 2020: Перехожий вітає українського військового. Що таке війна, тут дізналися у 2014-му...
2022: ...але зараз масштаб руйнувань перевершив усе пережите за 8 років.
2020: Чоловік бродить по мілководдю на тлі шлакового відвалу Азовсталі 2022: Лікарні працюють на генераторах, у яких може закінчується пальне
12 2020: Чоловік бродить по мілководдю на тлі шлакового відвалу Азовсталі
2022: Лікарні працюють на генераторах, у яких може закінчується пальне
2020: Пенсіонери у міському транспорті 2022: Волонтерка&nbsp;Олена Золотарьова:&nbsp;&laquo;По ситуації, що я знаю від підрозділів, вони не можуть прорвати оборону, тому розпочали просто геноцид маріупольців, українців, які там живуть. Вони тиснуть на мирне населення, розбивають усю інфраструктуру. Гатять по магазинах, по станціях переливання крові, по житловим кварталам. Роблять все для того, щоб мирні почали тиснути на владу, щоб ті пішли на якісь поступки&raquo;
13 2020: Пенсіонери у міському транспорті
2022: Волонтерка Олена Золотарьова: «По ситуації, що я знаю від підрозділів, вони не можуть прорвати оборону, тому розпочали просто геноцид маріупольців, українців, які там живуть. Вони тиснуть на мирне населення, розбивають усю інфраструктуру. Гатять по магазинах, по станціях переливання крові, по житловим кварталам. Роблять все для того, щоб мирні почали тиснути на владу, щоб ті пішли на якісь поступки»
2020: Хвилерізи на заході сонця 2022: Надія 500-тисячного міста на зелений коридор
14 2020: Хвилерізи на заході сонця
2022: Надія 500-тисячного міста на зелений коридор
2020: На міському пляжі&nbsp; 2022:&nbsp;2022:&nbsp;Олександр Сосновський, волонтер: &laquo;Але наші військові на місцях. Працюють, відловлюють ДРГ. Ніхто не збирається здавати місто. Люди гуртуються і намагаються допомагати один одному&raquo;.
15 2020: На міському пляжі 
2022: 2022: Олександр Сосновський, волонтер: «Але наші військові на місцях. Працюють, відловлюють ДРГ. Ніхто не збирається здавати місто. Люди гуртуються і намагаються допомагати один одному».
Місто із потужною промисловістю Росія перетворює в руїну&nbsp;
16 Місто із потужною промисловістю Росія перетворює в руїну 
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Сергій Коровайний

Фотожурналіст, візуальний сторітелер. У 2018 році повернувся в Україну із США, де навчався на магістерській програмі з Visual Storytelling як стипендіат Програми імені Фулбрайта. Працюю з фотографією, відео та технологіями віртуальної реальності. Як фотожурналіст працював із українськими та міжнародними медіа: Financial Times, Society, KyivPost, Радіо Свобода, The Ukrainians, Astana Times. Також співпрацював із ООН, ОБСЄ, DRC/DDG, Американською торговельною палатою в Україні, Британською Радою, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

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Тетяна Якубович

Тетяна Якубович - журналістка та редактор проєкту Радіо Донбас.Реалії. На Радіо Свобода – з 2015 року. Автор мультимедійних репортажів «Підводна армія»«Мінна долина» та «Ті, що качають місто», редактор проєктів «Наш Донбас» та «Шахта-360 очима гірника», ведуча виїзних ефірів з прифронтових міст, режисер радіофільму «Донбас-91» та документального фільму «Моя зміна» про атомних операторів ЧАЕС.  

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Донбас.Реалії

Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2015 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми.

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