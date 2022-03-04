У Запорізькій області люди виходять на акції протесту «проти російської окупації»

У Запорізькій області продовжуються акції протесту «проти російської окупації». Як передає кореспондент Радіо Свобода, зранку ходу із національними прапорами провели мешканці Приморська.

Четвертий день поспіль на такі ж акції протесту вийшли і жителі Мелітополя. Як повідомила у мережі місцева активістка Ольга Гайсумова, кілька тисяч учасників акції зібралися на центральному майдані міста, площі Перемоги.

Поряд з нею російські військові організували роздачу продуктів – сюжети про це напередодні з’явилися в російських ЗМІ.

У відповідь активісти з національними прапорами і плакатом із написом «Убийцы на…й пошли вон» стали навпроти російських військових і скандували «Позор», «Мелитополь вставай».

Після цього учасники акції протесту у Мелітополі рушили колоною центром міста, вигукуючи «Оккупанты», «Мы здесь власть», «Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!».

Наразі, окрім присутності російських знімальних груп, у Мелітополі російськими військовими оточено місцеву телевежу. Як повідомляє Запорізька ОВА, вони встановили там своє обладнання і почали трансляцію російських каналів.

28 лютого про захоплення телевізійної вежі у Бердянську повідомляв в.о. мера міста Олександр Свідло. Через це в місті було відсутнє мовлення цифрових каналів та міських телеканалів.

Крім того, у містечку Комиш-Зоря розташована найближча до Донбасу на території області телевізійна вежа Радіо Свобода звернулося до ОВА, аби з’ясувати долю телевізійної вежі і розташованих на ній ретрансляторів.

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, в тому числі і через події на АЕС поблизу Енергодара.