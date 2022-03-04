У Запорізькій ОВА розповіли, що відбувається на ЗАЕС і чого хочуть військові Росії

За даними експертів Запорізької ОВА, події на Запорізькій АЕС можуть свідчити про те, що російські військові хочуть порушити роботу енергосистеми всієї України. Про це в своєму відеозверненні повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Ворог намагається нас деморалізувати, коли починає стріляти по блоках АЕС. Це фактично показує якийсь рівень «невміняємості» людей. Але разом з тим ситуація локалізована. Та пожежа, що виникла, локалізована нашими підрозділами ДСНС. Відбувся бій. Атомна станція – під контролем російських військових, які несуть відповідальність за неї тепер. Працює 1 блок АЕС, 2 – під парами. Ситуація з ядерної безпеки стабільна, бо своєчасно було вимкнено відповідний режим функціонування блоків. Згорів найкращий в світі навчальний центр. Стріляли також в адмінбудівлю і корпусу АЕС», – сказав посадовець.

Олександр Старух також додав: «Наразі станція працює стабільно. Будуть дивитися, наскільки треба 1 чи 2 блоки додавати в загальну електромережу. Наші експерти говорять, що такі дії спрямовані на те, щоб завалити функціонування всієї електросистеми країни. Ситуація недобра в тому, що люди не хочуть працювати під дулами автоматів. Значна кількість енергодарців хоче покинути місто. Це може призвести до того, що буде важко забезпечити функціонування атомної електростанції».

Наразі «Енергоатом» повідомляє про ймовірне захоплення у полон мера Енергодару, поряд з яким розташована АЕС.

«Місто живе в режимі протистояння з «ввічливими зеленими людьми». Звернення міського голови про те, що «все добре», найімовірніше, записані під примусом окупантів. Адже все недобре. Мешканці міста вночі заварювали й в інші способи надійно зачиняли двері у під’їзди, щоб росіяни не мали змоги вдертися до помешкань та на верхні поверхи будинків, які хочуть використовувати як бойові позиції», – йдеться у повідомленні офіційного каналу «Енергоатому».

Раніше зранку мер Енергодару Дмитро Орлов оприлюднив відеозверення, яке було записане на тлі пустої стіни. До цього на всіх попередніх його відео був національний прапор. Також у своєму зверненні посадовець заявив: «Втрат і постраждалих серед мирного населення, неозброєного немає. В мирне населення постріли не відбувалися. І якщо відбувалися, то відбувалися холостими набоями. Пострілів у житлові квартали не було. Жертв поранених серед мирного населення неозброєного немає. Закликаю населення не провокувати військових збройних сил Російської Федерації».

Судячи з оприлюдненого відео, частина промови на відео зачитувалася з паперу і не збігається з вчорашніми повідомленнями посадовця про ситуацію в місті. Зокрема, напередодні ввечері Орлов повідомляв, що від обстрілів росіян постраждали деякі будинку та одна з шкіл міста.

В Запорізькій ОВА поки не коментують ситуацію щодо можливого перебування в полоні росіян мера Енергодару.

За даними «Енергоатому», внаслідок нічного штурму АЕС, загинули троє українських бійців, двоє отримали поранення. Персонал станції не постраждав.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Він знову наголосив, що російські війська усвідомлювали, що обстрілюють атомний об’єкт. Голова держави також закликав жителів Енергодару чинити опір російським військам у місті.

Наразі на станції працює один блок із шести. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що майданчик АЕС захоплений російськими військами.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон вимагатиме скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН «у найближчі години» через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

У Міноборони РФ заявили ж, що вночі на прилеглій до ЗАЕС території «київський режим здійснив спробу реалізації жахливої провокації», крім того, нібито «українська диверсійна група підпалила корпус».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».