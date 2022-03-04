Минула ніч «могла зупинити історію» – Зеленський про напад на Запорізьку АЕС

Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Він знову наголосив, що російські війська усвідомлювали, що обстрілюють атомний об’єкт.

«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а в російських військових повністю відбита пам’ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію», – сказав він.

Зеленський ще раз звернувся до жителів Росії російською мовою, нагадавши про ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи в 1986 році.

Читайте також: Обстріл ЗАЕС доводить необхідність безпілотної зони над Україною – звернення Стефанчука до парламентів Європи

«Як же можна це забути? А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де Росія. Радіація не знає, де кордони вашої країни», – нагадав президент.

За словами Зеленського, світові лідери, з якими він спілкувався, «шоковані». Він наголосив на необхідності посилення санкцій:

«Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних об’єктах. Я вдячний всім нашим героям із Нацгвардії, які охороняли станцію і намагалися зупинити ворога. Вдячний рятувальникам, які загасили пожежу».

Голова держави також закликав жителів Енергодару чинити опір російським військам у місті.

Читайте також: У Херсоні російські війська захопили телевежу – МВС

Зеленський згадав також про обстріл Чернігова, в якому загинули, за останніми даними, 47 цивільних людей. Крім того, він звернувся до жителів Херсона, куди зайшли російські військові. Заявивши про підготовку провокації і постановочного «проросійського мітингу» в місті, президент закликав херсонців «показати, що це їхнє місто».

«Ви можете все зупинити, будь-який план окупантів. Нікого не слухайте, слухайте своїх дітей, своє серце. Ви українці. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю. Україна свого не віддасть», – запевнив він.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

Наразі на станції працює один блок із шести. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що майданчик АЕС захоплений російськими військами.