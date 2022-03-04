Під Волновахою збито російський Су-34 – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про збиття біля Волновахи Донецької області російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Сьогодні, в небі над ВОЛНОВАХОЮ підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Інших подробиць операції військові не вказують.

Напередодні у тому ж районі Волновахи ЗСУ збили таку саму модель російського винищувача-бомбардувальника.

Російська сторона втрати своєї техніки поки не коментувала.