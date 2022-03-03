Біля Волновахи збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про збиття підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил біля Волновахи російського винищувача-бомбардувальника СУ-34.

«Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Інших подробиць операції військові не вказують.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці українські військові збили в небі над містом Ірпінь Київської області російський літак-винищувач СУ-30.

Російська сторона втрати своєї техніки поки не коментувала.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».