Російський літак СУ-30 збили у небі над містом Ірпінь – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у четвер українські військові збили в небі над містом Ірпінь Київської області російський літак СУ-30.

«Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно», – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ не надав інших деталей щодо події.

Російський Су-30 – це двомісний літак-винищувач, призначений для виконання бойових дій, пов’язаних із великою дальністю.

За даними Сухопутних військ ЗСУ, Ірпінь поряд з іншими містами довкола столиці є одним з найнебезпечніших напрямків у Київській області.