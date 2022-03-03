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Сухопутні війська ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки у Київській області

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней

Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що на сьогодні найнебезпечнішими є три напрямками у Київській області.

«Це житомирська траса, «Буча-Ірпінь-Гостомель» та північна частина Вишгородського району», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ також повідомляв, що російські війська намагаються проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Повідомлялося також про подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

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