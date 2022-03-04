У КМДА розповіли, як минула ніч у Києві

У Києві ніч пройшла спокійно, але під звуки сирен, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Ніч пройшла спокійно, під звуки сирен. Тому прохання не кидати домівки, щоб можна було вчасно спуститись у бомбосховища. Комендантська година завершилась. Магазини відкриваються. У них є всі товари першої необхідності. Також працюватимуть аптеки. Працюють лікарні, запрацювала у нас хіміотерапія для тих, кому необхідно. Запрацювали пункти видачі інсуліну. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, за телефонами гарячих ліній», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що у столиці функціонують два мости: Дарницький та Північний.

Поворозник також нагадав, що у місті працює гуманітарний штаб. Наразі там потрібна допомога волонтерів.

За даними Генштабу Збройних сил України, нині основні зусилля російських військ зосереджено на оточенні Києва, але українська армія дає відсіч.