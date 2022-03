«Ехо Москви» видалить свої акаунти в соцмережах та відключить сайт

Російська радіостанція «Ехо Москви» видалить всі корпоративні облікові записи в соцмережах і відключить сайт. У повідомленні редакції йдеться про те, що «Ехо» змушене зробити це у зв'язку з ліквідацією радіостанції. YouTube-канал «Еха Москви» вже недоступний.

1 березня «Роскомнагляд» заблокував сайт «Еха Москви» та відключив радіостанцію від ефіру, інформує Російська служба Радіо Свобода. Це було зроблено на вимогу Генпрокуратури Росії: у відомстві заявили, що редакція публікує «неправдиві відомості» про дії російської армії в Україні. Наступного дня рада директорів «Еха Москви» ухвалила рішення ліквідувати радіостанцію та сайт.

«Ехо Москви» традиційно було на найвищих місцях у рейтингах розмовних радіостанцій міста. Станція вперше вийшла в ефір 22 серпня 1990 року в Москві. До війни з Україною радіостанцію відключали від ефіру лише один раз, під час путчу ДКНС (російською – ГКЧП) у 1991 році. Станом на 2020 рік 66% від усіх акцій юрособи радіостанції належало «Газпром-медіахолдингу».

Після початку війни з Україною у Росії заблокували вже кілька ЗМІ. Серед яких – телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», телеканал «Дождь», радіостанція «Ехо Москви», The Village, «Тайга.інфо», DOXA, The New Times та низка українських видань.

Раніше «Роскомнагляд» зажадав від низки російських видань видалити матеріали, в яких журналісти називали те, що відбувається в Україні, війною. Російська влада наполягає на тому, щоб ЗМІ називали вторгнення «спеціальною операцією».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».