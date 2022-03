Росія: власниця телеканалу «Дождь» оголосила про призупинення його роботи

Російський телеканал «Дождь» призупиняє мовлення. Про це в ефірі 3 березня оголосила генеральна директорка та власниця каналу Наталія Сіндєєва.

Сайт телеканалу був заблокований «Роскомнаглядом» на вимогу Генпрокуратури Росії за висвітлення війни в Україні, інформує Російська служба Радіо Свобода. Головний редактор Тихон Дзядко та частина журналістів поїхали з Росії на тлі погроз колективу.

Сіндєєва сказала, що рішення було ухвалене на зборах співробітників. За її словами, роботу редакції потрібно переосмислити за нових умов.

4 березня Держдума Росії планує розглянути законопроєкт про кримінальне покарання за поширення «фейків про російську армію». Влада вимагає, щоб усі повідомлення про війну в Україні передавалися лише через офіційні джерела.

«Як би не було зараз чорно і бридко, і як би не раділи люди, які зараз радіють нашому рішенню, ми все одно переможемо. Це неминуче, тому що правда зрештою перемагає», – сказав Дзядко. Він подякував колективу за роботу та глядачам.

«Дождь» працював із 2010 року. Почавши ефір з розважального мовлення, він швидко перейшов до суспільно-політичних тем. Після цього він був виключений із російських кабельних та супутникових операторів. 2017 року його заблокували в Україні. У 2021 році в Росії він був оголошений так званим «іноземним агентом», редакція з цим не погодилася.

Після початку війни з Україною у Росії заблокували вже кілька ЗМІ. У тому числі – телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», радіостанція «Ехо Москви», The Village, «Тайга.інфо», DOXA, The New Times та низка українських видань.

Раніше «Роскомнагляд» зажадав від низки російських видань видалити матеріали, в яких журналісти називали те, що відбувається в Україні, війною. Російська влада наполягає на тому, щоб ЗМІ називали вторгнення «спеціальною операцією».

Тим часом Міністерство просвіти Російської Федерації 3 березня організовує всеросійський відкритий урок, на якому учням розкажуть про «визвольну місію» в Україну і про те, чому це «необхідність». Відкритий урок має назву «Захисники миру».

28 лютого стало відомо, що школи у кількох регіонах Росії отримали рекомендації щодо проведення уроків про війну в Україні, які відображають офіційну позицію Кремля.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».