У російських школах проведуть урок про «необхідність визвольної місії» в Україні

Міністерство просвіти Російської Федерації 3 березня організовує всеросійський відкритий урок, на якому учням розкажуть про «визвольну місію» в Україну і про те, чому це «необхідність».

Як йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міністерства у мережі Вконтакте, під час уроку «глядачам розкажуть передісторію сьогоднішніх подій: про те, яку небезпеку становить НАТО для країни, чому Росія стала на захист мирного населення Донецької та Луганської народних республік».

У Міністерстві просвіти РФ також обіцяють допомогти учням «розібратися, як відрізнити правду від брехні у величезному потоці інформації, фотографій і відеороликів, якими сьогодні переповнено інтернет».

Відкритий урок має назву «Захисники миру».

28 лютого стало відомо, що школи у кількох регіонах Росії отримали рекомендації щодо проведення уроків про війну в Україні, які відображають офіційну позицію Кремля.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840.