У Росії участь у антивоєнних акціях можуть кваліфікувати як «екстремізм»

Участь у «нібито мирних «антивоєнних» акціях» може бути кваліфікована як «участь у діяльності в екстремістській організації». Покарати за це можуть ув’язненням до шести років. Про це йдеться у заяві Генпрокуратури Росії, інформує Російська служба Радіо Свобода.

2 березня лідер російської опозиції Олексій Навальний, який перебуває в ув’язненні, закликав до щоденних протестів проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що Росія не може стати «нацією наляканих мовчазних людей». Звернення від імені опозиційного політика з'явилося у його соцмережах.

Незабаром після російського вторгнення на територію України Генпрокуратура РФ попередила, що за будь-яку допомогу іноземній державі росіянам може загрожувати звинувачення в «держзраді».

Відомство також зажадало від «Роскомнагляду» заблокувати низку ЗМІ за публікації нібито «неправдивої інформації» про дії російської армії в сусідній державі. Відомство вже заблокувало проєкти Радіо Свобода – Крим.Реалії та телеканал «Настоящее время», сайт телеканалу «Дождь». Радіостанція «Ехо Москви» після блокування оголосила про закриття – через 32 роки після першого ефіру.

Раніше «Роскомнагляд» зажадав від низки російських видань видалити матеріали, в яких журналісти називали те, що відбувається в Україні, війною. Російська влада наполягає на тому, щоб ЗМІ називали вторгнення «спеціальною операцією».

Тим часом Міністерство просвіти Російської Федерації 3 березня організувало всеросійський відкритий урок, на якому учням мали розказати про «визвольну місію» в Україну і про те, чому це «необхідність».

28 лютого стало відомо, що школи у кількох регіонах Росії отримали рекомендації щодо проведення уроків про війну в Україні, які відображають офіційну позицію Кремля.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».