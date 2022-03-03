США стурбовані через використання Росією касетних бомб проти цивільного населення – Нуланд

Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї. Про це на Youtube-каналі радіостанції «Ехо Москви» 3 березня заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми стурбовані через використання Росією касетних бомб у районах, де живуть мирні люди. При цьому також використовуються бомби CBW (очевидно, абревіатура розшифровується як Chemical and Biological Weapons, тобто «хімічна і біологічна зброя» – ред.)»

На уточнювальне запитання, чи мають США докази про використання Росією забороненої зброї в Україні, Нуланд відповіла: «У нас є докази, що були використані касетні бомби, є широкий спектр інформації, що також є наміри використати інші типи озброєнь» (на відео – з 7:00).

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch також звинуватила Росію у використанні касетних бомб, це сталося ще в перший день війни, 24 лютого, під час обстрілу лікарні в місті Часів Яр Донецької області.

Правозахисники нагадали, що є чинним міжнародний договір про заборону касетних боєприпасів через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення. Касетні боєприпаси зазвичай вибухають у повітрі і посилають десятки, навіть сотні невеликих бомб на площу розміром з футбольне поле. Касетні суббоєприпаси часто не вибухають при початковому ударі, залишаючи рештки, які діють як наземні міни. Ані Росія, ані Україна не входять до числа 110 держав-учасниць договору про заборону цього виду зброї.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».