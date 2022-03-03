Зеленський про допомогу від влади Ізраїлю: не відчуваю, що вони загорнуті в наш прапор

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ізраїльського журналіста (під час спілкування з західними ЗМІ 3 березня) про те, чи зверталася Україна до ізраїльської влади по допомогу після масштабного вторгнення Росії в Україну вісім днів тому, відповів, що розмова з керівництвом Ізраїлю була.

«Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію біля Стіни плачу – стоять євреї, хасиди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті, я не знаю, чи ви бачили, в синьо-жовтий прапор. Є така фотка. Я був вражений. І просто велика шана тим людям, які це зробили. Вони молилися, я не знаю, як вони молилися... Я був так вдячний, що вони молилися. І я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. І скажу вам відверто, може, зараз це буде звучати трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, правда. Але все перевіряється ось такими моментами в житті, саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним. І у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор», – сказав Володимир Зеленський.

У твітері президента Зеленського мовиться, що говорив він з прем’єром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

24 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда заявив, що влада цієї країни засуджує напад Росії на Україну і вважає дії Москви серйозним порушенням міжнародного порядку.

«Напад Росії на Україну є серйозним порушенням міжнародного порядку. Ізраїль засуджує напад, а також готовий надати гуманітарну допомогу громадянам України. Ізраїль – це країна, яка пережила війни, і війна не є способом вирішення конфліктів», – заявив він.

Лапід закликав сторони повернутися за стіл переговорів. Він також заявив, що Ізраїль має добрі відносини з обома країнами.

«Ізраїль має глибокі, тривалі та добрі відносини з Росією та з Україною. В обох країнах проживають десятки тисяч ізраїльтян та сотні тисяч євреїв. Підтримка їхньої безпеки є одним з наших найважливіших пріоритетів», – зазначив він.

Як повідомив 2 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 19 країн надають зброю для підтримки України у відбитті нападу Росії, з 16 країн до України їдуть добровольці, втім, невідомо, чи є серед них Ізраїль.

З 1 березня в Україні, згідно з указом президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.

2 березня президент України закликав євреїв по всьому світу не мовчати і говорити про вбивства мирних українців. Говорячи про потрапляння російської ракети в урочище Бабин Яр, Зеленський сказав, що це – «за межею людяності».

Головний рабин України Моше Реувен Азман теж напередодні звернувся до росіян та євреїв Росії, закликавши зупинити війну.

1 березня російські війська здійснили обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Тут німці масово розстрілювали євреїв, ромів та українців під час Другої світової війни. Внаслідок обстрілу київської телевежі, за даними ДСНС, 5 людей загинули, ще 5 постраждали.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше 6000 своїх військових. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Однак у Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».