Бої в Енергодарі точаться на відстані 5 км від Запорізької АЕС – мер міста

Бої російських військових з жителями Енергодару точаться на відстані 5 км від Запорізької атомної електростанції, повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» мер міста Дмитро Орлов. Але поки зауважень щодо роботи станції немає, зазначив він.



«Зараз у всьому місті відсутнє водопостачання. Частково відсутнє енергопостачання. Зараз немає інформації ані про загиблих, ані про поранених. Але я думаю, що такі є, бо пострілів дуже багато», – повідомив Орлов.

До цього він повідомив, що на блокпосту на в’їзді до Енергодару триває бій між російськими військовими і містянами, що чергували на блокпосту. За його даними, у місто проривається близько 100 одиниць російської військової техніки.

Раніше дві доби поспіль жителі Енергодару чергували на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодару заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше 6000 своїх військових. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Однак у Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».