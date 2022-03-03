Російські військові прориваються до Енергодару, триває бій – мер

На блокпосту на в’їзді до Енергодару триває бій між російськими військовими і містянами, що чергували на блокпосту, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

За його даними, у місто проривається близько 100 одиниць російської військової техніки.

Внаслідок обстрілу з боку російських сил, за даними міського голови Енергодару, постраждало декілька будинків. В одному з них почалася пожежа, на ліквідацію якої виїхали рятувальники. Міська влада уточнює інформацію щодо наявності постраждалих внаслідок обстрілу.

В «Енергоатомі» повідомили, що російські війська підійшли на відстань 4 км від Запорізької АЕС. «Тероборона міста Енергодар веде героїчний бій. Снаряд влучив у школу... Енергодар під обстрілом. Ще один снаряд влучив у житловий будинок. Антена ТБ не працює... В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі «Енергоатома».

Раніше дві доби поспіль мешканці Енергодара чергували на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодара заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.