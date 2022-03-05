Наслідки війни на Півдні України. Що думають кримчани про “спецоперацію Путіна”?

Миколаїв безуспішно намагаються взяти в оточення. ЗСУ підірвали 2 мости на підступах до міста Вознесенськ та розірвали залізничне сполучення. Запеклі бої йшли у місті Баштанка,Розбито кілька колон армії РФ. У селах висаджували десант. Багато військових здавалися в полон. На Херсонщині через зелений коридор вдалося вивезти частину цивільного населення. У місті російські військові керівництво Херсона продовжує свою роботу під прапором України. 4 березня Росія привезла з Криму гумконвой, який не прийняли херсонці та просили військових покинути місто, їм казали, що нас не треба ні від кого захищати, Росія тут не потрібна. Полонені російські солдати кажуть, що їм обіцяли, що все буде, як у 2014 році, і опору їм не чинитимуть.



За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.03 орієнтовно склали:



особового складу – 9166 осіб,



танків ‒ 251 од.,



Бойових броньованих машин – 939 од.,



артилерійських систем -105 од.,



РСЗВ - 50 од.,



засоби ППО - 18 од.,



літаків – 33 од. (уточнюється),



вертольотів – 37 од.,



автомобільної техніки - 404 од.,



цистерн з ППМ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.



Генштаб додає, що дані доповнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.