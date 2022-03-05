«Путін намагається знищити Україну і залякує Росію» – Віталій Портников

(Рубрика «Точка зору»)

Після того, як Володимиром Путіним ухвалив рішення про окупацію та анексію Криму, спостерігачі не раз зазначали, що «посткримська» Росія відрізняється від Росії до початку нападу на Україну значно більшою інформаційною ізольованістю та нетерпимістю до інакодумства. Та Росія, яка на наших очах виникає після нинішнього широкомасштабного нападу на Україну, тепер докорінно відрізняється від країни, яка існувала до цього нападу.

Ця країна є тотальною інформаційною пустелею. Буквально за кілька навіть не днів, а годин сталося те, чого й уявити собі не можна було до початку війни. У Росії заблокували сайти Радіо Свобода, «Бі-Бі-Сі», «Німецьку хвилю». Було закрито видання, які дозволяли собі говорити хоч якусь правду про війну з Україною – радіостанцію «Эхо Москвы» та телеканал «Дождь». Декілька інших опозиційних видань також заявили про припинення своєї роботи. І почалося блокування соціальних мереж, які не контролюються з Кремля – насамперед мереж «Фейсбук» і «Твітер».

Тепер у Росії за правду про війну можна опинитися у в'язниці на 15 років

Ті, хто намагається вижити у цих непростих умовах, просто прибирає зі своїх сайтів матеріали про війну. Так вчинила «Новая газета», яка провела опитування передплатників і вирішила дізнатися, чи варто її редакційному колективу підпорядковуватися вимогам влади та прибирати зі своїх сторінок правду про війну з Україною чи необхідно припинити роботу. Передплатники проголосували за те, щоб «Новая газета» працювала. І тепер редакції доводиться з особливою ретельністю перевіряти кожен матеріал – хоча, зрозуміло, що якщо влада вирішить її позбутися, то знайде привід.

Ну і, нарешті, влада «поклопоталася» про звичайних людей. Тепер у Росії за правду про війну можна опинитися у в'язниці на 15 років – і рішення про таке драконівське покарання було ухвалене буквально блискавично! Ще вранці у п'ятницю закон про зміни до Кримінального кодексу розглядали депутати Державної думи, а увечері його вже підписав президент Володимир Путін!

Що ж, у такій державі я вже жив. Вона називалася Радянським Союзом. Там також «глушилися» закордонні радіостанції. Там теж можна було опинитися у в'язниці на 15 років за інакодумство. І там теж агресивні війни проти інших народів замовчувалися чи оголошувалися визвольними операціями. Тож для мене в тому, що відбувається, нічого нового немає.

Війна Росії проти України – це війна не тільки проти українського народу. Це ще й війна проти Росії

Новизна лише в тому, що Володимиру Путіну вдалося відродити репресивні практики Радянського Союзу буквально за 24 години. І це дозволяє зробити висновок, що війна Росії проти України – це війна не тільки проти українського народу.

Це ще й війна проти Росії. Це очевидна спроба Кремля добитися від мешканців цієї країни максимальної слухняності. Українців залякують «Градами» та стріляють по Київському телевізійному центру. Росіян залякують 15 роками ув'язнення за правду і виганяють з країни останні незалежні від режиму медіа. Путіну потрібно, щоб росіяни не розуміли, що відбувається насправді, боялися влади і були готові стати учасниками найжорстокіших війн та злочинів.

Ось чому він знищує Україну та ізолює Росію.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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