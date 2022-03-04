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В Україні з часу вторгнення військ РФ загинули 28 дітей – дитячий омбудсмен

Дитяча іграшка-корівка на звалищі зруйнованого артобстрілами з боку РФ житлового будинку в Ірпені, Київщина, 2 березня 2022 року

За вісім днів російської війни проти України 28 дітей загинули та 64 зазнали поранень, повідомляє сайт президента з посиланням на уповноваженого з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ю Герасимчук.

«Зруйновані пологові будинки, дитячі садки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, які постраждали від обстрілів і в блокаді, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують невідкладної допомоги», – сказала Герасимчук.

У свою чергу, координатор гуманітарних коридорів Офісу президента Тетяна Ломакіна зазначила, що діти, жінки і літні люди в низці населених пунктів не отримують належної медичної допомоги.

«Діти народжуються у підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звуки вибухів», – сказала вона.

Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) терміново розпочати організацію гуманітарних коридорів.

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