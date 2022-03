Путін підписав закон про позбавлення волі до 15 років за «фейки про російську армію»

Президент Росії Володимир Путін 4 березня підписав закон про позбавлення волі до 15 років за «фейки» про дії російських збройних сил в Україні, який Держдума ухвалила цього дня раніше.

Поправки вносяться до статті 207.3 Кримінального кодексу РФ – «про публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян», інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки.

Покаранням за порушення встановлений штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі терміном до 10 років. Якщо поширення «фейків» спричинило тяжкі наслідки, термін позбавлення волі становитиме від 10 до 15 років.

Законом також запроваджується кримінальне покарання за заклики до санкцій проти Росії. За подібні дії загрожує штраф у розмірі до 500 тисяч рублів, або обмеження волі, або позбавлення волі терміном до трьох років зі штрафом до 200 тисяч рублів.

Влада Росії вимагає від ЗМІ висвітлювати бойові дії лише через офіційні джерела. Наприклад, в повідомленнях «Роскомнагляду», спрямованих до редакції Російської служби Радіо Свобода, йшлося про те, що війну в Україні не можна називати війною – бо Міністерство оборони не підтверджує, що Росія з кимось воює.

Через загрозу кримінального переслідування після ухвалення цього закону тимчасово припинити роботу в Росії вирішила Російська служба ВВС, редакція працюватиме за межами РФ. Російська «Нова газета» оголосила про видалення всіх матеріалів про вторгнення Росії в Україну, а в The Bell вирішили припинити висвітлювати конфлікт.

З моменту початку війни в Росії були заблоковані або припинили роботу Російська служба Радіо Свобода та регіональні проєкти радіостанції, телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», телеканал «Дождь», радіостанція «Ехо Москви», видання Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.інфоi, DW, у Свердловській області були вилучені тиражі газет «Вечірній Краснотур’їнськ», «Глобус», «Вечірній Карпінськ», «ПроСєвероуральськ.RU» та «Новий Качканар», а також низка українських видань.

У Росії також обмежили роботу Facebook, Twitter, TikTok, Instagram.

Раніше у Генеральній прокуратурі Росії заявили, що участь у «нібито мирних «антивоєнних» акціях» може бути кваліфікована як «участь у діяльності в екстремістській організації».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».