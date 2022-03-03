У більшості росіян перестали відкриватися Facebook, Twitter, а також сайти Радіо Свобода, «Медузи» та інші

У Росії практично всі провайдери заблокували роботу сайтів видань «Медуза», Бі-Бі-Сі, Радіо Свобода, Deutsche Welle, а також мереж Twitter та Facebook. Згідно з сервісом GlobalCheck, доступність «Медузи» становить 17%, Бі-Бі-Сі – 17%, Радіо Свобода – 0%, Deutsche Welle – 0%, соцмережі Facebook – 37%, Twitter – 17%.

Електронна енциклопедія Wikipedia і магазини застосунків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості росіян.

Ресурси заблоковані у клієнтів практично всіх магістральних провайдерів, крім «Ростелекому». За даними GlobalCheck, блокування йде через ТСПЗ – технічні засоби протидії загрозам. Це комплекс, що дозволяє обмежувати доступ до інформації, поширення якої заборонене на території Росії. При цьому судових рішень про блокування та заборони у більшості випадків не було, як і розпоряджень «Роскомнагляду» або внесення до реєстру «заборонених сайтів».