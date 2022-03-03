З українських сім-карток обмежили дзвінки в Росію – Держспецзв’язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що в Україні обмежили розмови з українських сім-карток в Росію.

«Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, щоб окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів у Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком», – прокоментували рішення в службі.

За інформацією служби, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток.

«Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх», – мовиться в повідомленні.

28 лютого компанія «Київстар», найбільший мобільний оператор в Україні, вирішив заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусі на номери своєї мережі.

26 лютого мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Росії та Білорусі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».