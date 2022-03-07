На Сумщині затримали ще 14 російських військових – поліція

Військові Збройних сил України 7 березня взяли в полон ще 14 російських солдатів, після чого їх затримали поліцейські, повідомила пресслужба Нацполіції України.

Затримання відбулося «під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку» Сум.

Із затриманими проводять слідчі дії, кажуть у поліції.

«Поліцейські вже встановили особи нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки і спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Станом на 1 березня Генштаб ЗСУ повідомляв про 200 полонених російських військових. Російська сторона ці дані не коментувала.