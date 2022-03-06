На Маріупольському напрямку ЗСУ здійснили контрнаступ. Штаб ООС розповів про втрати військ РФ

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що українські військові в результаті конрнаступу 6 березня на Маріупольському напрямку знищили 3 російські танки, 4 БМП, 2 «Тигра» (броньовані автомобілі – ред.) та близько тридцяти російських військових, двоє з яких потрапили у полон.

«Опинившись в полоні, росіяни «заспівали» вже звичну для них пісню про «мы не знали куда нас отправляют». Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.