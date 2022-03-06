У Маріуполі опівдні має розпочатися евакуація мирного населення – міськрада

Евакуація мирного населення з Маріуполя Донецької області має розпочатися 6 березня о 12:00, повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

«У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як гуманітарний «зелений» коридор обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об’їзд Нікольського) Республіка – Розівка– Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

«Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами: СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53), Драматичний театр (Театральна площа, 1), Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193)», – йдеться в повідомленні.

У міськраді вказують, що, їдучи за маршрутом гуманітарного коридору, можна виїхати з міста особистим транспортом, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами).

«Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт», – йдеться в повідомленні.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється, додаткове сповіщення жителів міста відбуватиметься силами поліції, додали в міськраді.

Заплановану на 5 березня евакуацію мирного населення Маріуполя перенесли, оскільки російська сторона, за даними міскради Маріуполя, не дотрималася режиму тиші та продовжила обстріли.

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.