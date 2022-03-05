Голова Донецької ОВА: у Маріуполі починається евакуація мирного населення

У Маріуполі починається евакуація мирного населення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя», – написав він.

Кириленко додав, що евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

«Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт», – додав він.

Кириленко наголосив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.

Всього, за його словами, буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Перед цим голова Донецької обласної військової адміністрації повідомив, що влада має підтвердження режиму тиші з 9:00, для жителів Волновахи і Маріуполя опрацьовують процес евакуації.

«До уваги жителів Волновахи і Маріуполя. Щодо евакуації. На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація. Тому прошу усіх довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на цій офіційній сторінці або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї», – написав він у фейсбуці.

Раніше сьогодні російське державне агентство новин ТАСС із посиланнями на Міноборони Росії повідомило, що РФ оголосила з 9:00 за київським часом режим тиші і відкриття гуманітарних коридорів для виходу цивільних жителів із Маріуполя та Волновахи.

Маріуполь перебуває в облозі. Понад дві доби з містом немає ні телефонного, ні інтернет-зв'язку. Ті, кому вдалося виїхати під обстрілами, описують ситуацію як гуманітарну катастрофу. Відсутні електрика, опалення, вода та їжа.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Суспільному підтвердив цю інформацію і додав: «що стосується кількості міст, то це тільки початок. Відпрацьовується робоча модель, після чого поступово в перелік місць для евакуації будуть додаватись інші міста та села».

Про домовленість щодо гуманітарних коридорів повідомили після другого раунду переговорів між українською і російською делегацією, що відбувся 3 березня.