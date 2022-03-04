Україна на переговорах вимагатиме створення гуманітарних коридорів, хоча не довіряє РФ – Подоляк

Українська сторона на переговорах із Росією вимагатиме створення гуманітарних коридорів, щоб «визволяти людей», хоча і не довіряє РФ, заявив на брифінгу у Львові Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України.

«Ми Російській Федерації взагалі не довіряємо, тому хочемо мати відповідального міжнародного посередника, і ми будемо йти по юридичній процедурі і фіксувати будь-які порушення. Ми не довіряємо їм, але маємо робити гуманітарні коридори. Будемо їх робити, будемо мати там проблеми, але будемо визволяти своїх людей, які не можуть отримати ні продукти харчування, ні медикаменти. Пологи приймають у підвалах. Ми будемо йти за цими людьми і не будемо вірити Росії. У нас є ще інструмент ‒ це тиск на пана Путіна через його комунікації з лідерами інших країн», ‒ заявив Подоляк.

Він наголосив, що російська сторона дуже повільно реагує на всі українські ініціативи, які стосуються гуманітарних питань і які можуть допомогти людям.

«Росія сьогодні не довіряє жодній країні і сприйматиме будь-яку країну, як мінімум, нейтрально негативно. Вони розуміють, що репутаційно жодна країна не буде на їхньому боці. Коли бачиш у прямому ефірі, як у центрі міста (обстріл – ред.), у Бабин яр чи в Харківську адміністрацію, то фізично не можеш бути на боці цієї країни», ‒ сказав Михайло Подоляк.

Третій раунд переговорів між Україною та Росією, за даними ОП, має відбутися у найближчі дні.

Перші два раунди пройшли 28 лютого і 3 березня. На останньому сторони домовилися про організацію гуманітарних коридорів у місцях найбільш запеклих боїв.

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.