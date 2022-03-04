Канцлер Німеччини веде з Путіним переговори про гуманітарні коридори – Подоляк

Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде з президентом Росії Володимиром Путіним переговори про гуманітарні переговори в Україні. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твітері 4 березня.

«Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни», – прокоментував він.

За словами Подоляка, з боку України за гуманітарні коридори відповідають міністерка у справах з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що питання гуманітарних коридорів у Маріпуолі є частиною переговорів України з Росією та міжнародними партнерами.

Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) терміново розпочати організацію гуманітарних коридорів в містах, постраждалих від бойових дій.