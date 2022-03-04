Кулеба візьме участь у екстреному засіданні Ради міністрів із закордонних справ ЄС

Рада міністрів із закордонних справ проведе позачергове засідання 4 лютого, йдеться в анонсі на сайті Ради Європейського Союзу.
Засідання буде присвячене новій російській агресії проти України.
На зустрічі головуватиме Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Планується обговорити, зокрема, «останні події на місці та подальші кроки».
До засідання долучаться:
- державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен
- міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
- голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (дистанційно)
Засідання має початися о 14:30 за київським часом, о 16:30 очікується спільна заява Борреля та Блінкена.
Євросоюз повторив свою критику рішення президента Росії Володимира Путіна визнати «державами» території Донецької та Луганської областей, контрольовані незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» та нову російську агресію проти України.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ