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Кулеба візьме участь у екстреному засіданні Ради міністрів із закордонних справ ЄС

Дмитро Кулеба підключиться до засідання Ради дистанційно

Рада міністрів із закордонних справ проведе позачергове засідання 4 лютого, йдеться в анонсі на сайті Ради Європейського Союзу.

Засідання буде присвячене новій російській агресії проти України.

На зустрічі головуватиме Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Планується обговорити, зокрема, «останні події на місці та подальші кроки».

До засідання долучаться:

  • державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен
  • міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
  • голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс
  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (дистанційно)

Засідання має початися о 14:30 за київським часом, о 16:30 очікується спільна заява Борреля та Блінкена.

Євросоюз повторив свою критику рішення президента Росії Володимира Путіна визнати «державами» території Донецької та Луганської областей, контрольовані незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» та нову російську агресію проти України.

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