Кулеба візьме участь у екстреному засіданні Ради міністрів із закордонних справ ЄС

Рада міністрів із закордонних справ проведе позачергове засідання 4 лютого, йдеться в анонсі на сайті Ради Європейського Союзу.

Засідання буде присвячене новій російській агресії проти України.

На зустрічі головуватиме Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Планується обговорити, зокрема, «останні події на місці та подальші кроки».

До засідання долучаться:

державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен

міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (дистанційно)

Засідання має початися о 14:30 за київським часом, о 16:30 очікується спільна заява Борреля та Блінкена.

Євросоюз повторив свою критику рішення президента Росії Володимира Путіна визнати «державами» території Донецької та Луганської областей, контрольовані незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» та нову російську агресію проти України.