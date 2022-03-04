Голова МАГАТЕ пропонує приїхати до Чорнобиля для переговорів із Україною та Росією

Директор Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі запропонував відвідати Чорнобильську зону і зустрітися там із представниками російської та української сторони. Про це він заявив на пресконференції 4 березня після обстрілу та захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції.

Ґроссі навів дані державного підприємства «Енергоатом», за якими ситуація на Запорізькій атомній електростанції «досі дуже напружена».

За словами очільника МАГАТЕ, лише один із енергоблоків працює на 60% потужностей. Як йому відомо, двоє співробітників охорони отримали поранення.

Посадовець вказав на сім принципів управління атомними об’єктами, перший із яких – фізична цілісність потужностей – на ЗАЕС вже порушений.

«Нам пощастило, що не було витоку радіації і цілісність самих реакторів не була скомпрометована, на відміну від станції в ширшому сенсі. Але очевидно, що, коли всі ми погоджуємося з цими принципами, слова повинні щось означати, і ми повинні діяти відповідно», – додав він.

Ґроссі нагадав, що Україна звернулася до агентства із запитом про негайну допомогу.

«Тримаючи на думці, що відбувається, і ризики, на які ми наражаємося, якщо це триватиме без посилення та повторних зобов’язань за цими принципами, я повідомив Росію та Україну про свою готовність поїхати до Чорнобиля якомога швидше, аби ці сім критично важливих стовпів ніколи більше не були загрожені. Ідея за цією моєю ініціативою як голови МАГАТЕ полягає в тому, щоб досягнути рамкового рішення та компромісу, який дозволить не скомпрометувати ці принципи, на які ми всі підписалися», – пояснив він.

Голова МАГАТЕ визнав, що ця поїздка «буде нелегкою», але він вважає її можливою. Відповідаючи на питання журналістів, він додав, що головною метою такої поїздки є переговори. Обидві сторони отримали пропозицію і обдумують її.

Читайте також: Минула ніч «могла зупинити історію» – Зеленський про напад на Запорізьку АЕС

«Є кілька технічних характеристик, які роблять бажаним зробити це там (у Чорнобилі – ред.), щоб мати кращі ідеї, і також аби бути більш ефективним з точки зору дипломатії. Звісно, зрештою може бути багато різних форматів. Ми хочемо показати тут готовність МАГАТЕ рухатися і робити щось, а не просто «твітити» і казати щось із Відня», – додав Ґроссі.

На уточнення він підтвердив, що снаряд у Запорізьку АЕС влучив із боку російських військ.

Голова МАГАТЕ також відзначив сміливість персоналу, який продовжує працювати на обох об’єктах «у дуже складних умовах».

«Я думаю, наш обов’язок як міжнародної організації з важливим мандатом забезпечувати безпеку, в тому числі, коли ситуація загострюється», – сказав він.

При цьому раніше «Енергоатом» закликав МАГАТЕ вимагати від Північноатлантичного альянсу запровадити заборону польотів над Україною, аби забезпечити безпеку атомни об’єктів.