Загострення на Південному напрямку, потреба РФ у підтягуванні резерву – з виступу секретаря РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив,що наразі російські війська зазнають суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення операції Об’єднаних Сил.

«Українські військові і сили ТРО на сьогоднішній день перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву», – повідомив Данілов.

За його словами, «усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах».

«Гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився», – сказав Данілов.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».