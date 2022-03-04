Оборона Харкова та Охтирки «виграє час», Маріуполь частково в облозі – Арестович про ситуацію в Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вранці 4 березня розповів про перебіг бойових дій в Україні. Він повідомив, що російські війська після поповнення резервів продовживли рухатися на окремих напрямках і досяг певного поступу в місті Енергодар, де «частково встановив контроль» над Запорізькою атомною електростанцією.

«І йому («противнику» – ред.) вдалося просунутися біля міста Вознесенськ, це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг, в бік туди. Наші війська їх там зупинили, зараз йде бік. Всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті», – звітував Арестович.

Радник голови ОП згадав про атаку на Харків та Охтирку, які піддаються обстрілам. Він зазначив, що ці міста тримають оборону.

Читайте також: Голова МАГАТЕ пропонує приїхати до Чорнобиля для переговорів із Україною та Росією

«В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією ТЕС місцеву, але оборона тримається, противник зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які в іншому випадку могли б бути використані на більш небезпечних напрямках, наприклад, на Київщині. Героїчна оборона Охтирки й Харкова, по-перше, змусила противника зупинитися, по-друге змінити напрямок розвитку головного удару і, по-третє, примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає вправний спротив у містах», – прокоментував посадовець.

Він додав, що опір цих міст дозволяє виграти час, аби Україна отримала західну допомогу, а міжнародні санкції далися взнаки.

За даними Арестовича, російські війська не просуваються в напрямку Чернігова, попри обстріли, які забрали життя 47 людей напередодні.

Говорячи про Маріуполь, радник голови Офісу президента назвав ситуацію там контрольованою:

«Маріуполь частково в облозі, але ситуація контрольована, військові, які перебувають у місті, відбивають спроби противника оточити місто остаточно. Гуманітарна ситуація дещо напружена, але і це є предметом і переговорів з представниками Росії в Білорусі, і перемовин керівництва країни з вищим керівництвом країн-партнерів і міжнародних організацій. Йдеться про встановлення гуманітарних коридорів для вивезення мешканців і постачання продуктів першої необхідності», – сказав він.

Посадовець додав, що в Одесі наразі немає безпосередньої небезпеки, спроби російського флоту вести вогонь придушуються артилерією.

«Я думаю, що з таким порядком дій, з тим, що відбувається, як керівництво ЗСУ вправно керує оборонною операцією, ми можемо відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу ворога. Я думаю, він буде зупинений і на інших ділянках», – припустив Арестович.

Читайте також: У Запорізькій ОВА розповіли, що відбувається на ЗАЕС і чого хочуть військові Росії

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».