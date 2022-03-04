Минулої доби через російські авіаудари по Чернігову загинули майже пів сотні людей – влада

Внаслідок авіаударів російської авіації по Чернігову станом на ранок четверга загинуло 47 мирних жителів, повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

«За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб», – йдеться в повідомленні.

Російські військові напередодні завдали авіаудару по Чернігову. Під обстріли потрапили житлові будинки. Хоча російська влада неодноразово заявляла, що її так звана «операція» щодо «демілітаризації і денацифікації України» не спрямована проти цивільних.