Снаряд влучив у нафтобазу в Чернігові, дані щодо постраждалих уточнюються – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що вранці у Чернігові на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу.

«Сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тисяч кубічних метрів дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

На фото і відео, оприлюднених рятувальниками з місця події, видно, як густий чорний дим здіймається над резервуарами з пальним.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».