Внаслідок обстрілів Чернігова загинули щонайменше 22 людини – ДСНС

Внаслідок авіаційних ударів у Чернігові загинули щонайменше 22 людини – такі попередні дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Роботи продовжуються», – заявили рятувальники.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про аіваційний обстріл житлових будинків у Чернігові.

За минулу добу російські обстріли українських міст посилилися, понад 1 мільйон українських біженців вже перебувають за кордоном, але українські військові і цивільні чинять запеклий опір. Росія, зі свого боку, заперечує обстріли українських міст.