«Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала енергоблоки» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уночі 4 березня виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції. Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

«Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться – ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію в безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг станцію захопити, замінувати. Замінувати – і шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам! Україна – це 15 атомних блоків, якщо буде вибух, буде кінець усім, кінець Європі, це евакуація Європи. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції!» – закликав президент України у відеозверненні.

Російські військові, які атакують Запорізьку АЕС, не пускають пожежників для гасіння загоряння на енергетичному обʼєкті. Про це станом на 3:30 4 березня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

ДСНС повідомляє, що «станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). З шести енергоблоків наразі працює один».

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що внаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок електростанції.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».