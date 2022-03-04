«Ядерна безпека гарантована» – голова ОВА з посиланням на директора Запорізької АЕС

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух із посиланням на директора Запорізької АЕС твердить, що небезпеки вибуху блоків станції наразі немає.

«Директор ЗАЕС запевнив, що наразі ядерна безпека обʼєкта забезпечена», – вказав Старух незадовго до 4:00 4 березня.

Раніше він також опублікував таке повідомлення: «За даними керівника ЗАЕС, горить приміщення навчального корпусу; лабораторно-побутового корпусу. Керівництвом станції прийнято рішення увімкнути захист. На щастя, адмінкорпус пошкоджено, але він не загорівся. Колектив станції вживає усіх заходів для локалізації проблеми».

ДСНС повідомляє, що «станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). З шести енергоблоків наразі працює один».

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що внаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок електростанції.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».