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На Запорізькій АЕС унаслідок обстрілів розпочалася пожежа – мер Енергодара

Ввечері 3 березня на блокпосту на в’їзді до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, поновилися бої між російськими військовими та місцевими жителями

На Запорізькій атомній електростанції, розташованій поблизу міста Енергодар, уночі 4 березня розпочалася пожежа. Про це в соціальних мережах повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Загроза світовій безпеці! У результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС у Європі палає Запорізька атомна електростанція!» – написав у фейсбуці Орлов.

За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».

Ввечері 3 березня на блокпосту на в’їзді до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, поновилися бої між російськими військовими та містянами, що чергували на блокпосту.

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