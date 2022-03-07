Російські війська продовжують використовувати аеродроми Білорусі для авіаударів по Україні – Генштаб

Від початку доби Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по українських населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 7 березня.

«З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні», – йдеться в зведенні.

Командування звертає увагу на те, що російські війська продовжують обстріли цивільного населення, в тому числі коридори для евакуації, та створюють гуманітарну кризу в зайнятих ними населених пунктах.

«Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок», – повідомляють у штабі.

За повідомленням, угруповання Сил оборони України продовжують оборону на всіх напрямках висування російських військ.

«Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон», – підсумовує командування.

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Напередодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що білоруські війська наразі не беруть участь у агресії проти України, натомість Росія використовує територію Білорусі для запуску ракет.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».