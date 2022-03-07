Кілька країн закликають закрити Росії доступ до баз Інтерполу – голова британського МВС

Велика Британія разом із низкою країн закликала керівництво Інтерполу закрити Росії до баз даних Інтерполу, заявила голова британського міністерства внутрішніх справ Пріті Пател 6 березня.

«Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я написала сьогодні із закликом до головного штабу Інтерполу та її Виконавчого комітету ухвалити рішення цього тижня, у відповідності до своїх правил, щодо негайного припинення доступу Росії до своїх систем», – повідомила вона.

За оцінкою Пател, дії Росії становлять «пряму загрозу безпеці фізичних осіб та міжнародному правоохоронному співробітництву».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.