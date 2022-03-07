Місія ОБСЄ завершує евакуацію з України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершує евакуацію свого персоналу з України, йдеться у звіті місії.

«Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено. Остання група – голова місії та вище керівництво – тепер залишить Україну», – йдеться у звіті за 6 березня.

Триває виведення українських членів місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі «відтерміновується з міркувань безпеки». «З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів місії», – сказано у звіті.

Увечері 6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона до Російської Федерації.