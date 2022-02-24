ОБСЄ вирішила евакуювати своїх співробітників з України

Генсекретар ОБСЄ Гельга Шмід оголосила про рішення тимчасово евакуювати співробітників міжнародних місій організації з України, йдеться в її заяві, оприлюдненій 24 лютого.

«У зв’язку з бойовими діями, що продовжуються, і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я ухвалила рішення якнайшвидше тимчасово евакуювати всіх міжнародних співробітників з України», – йдеться в заяві.

За словами Шмід, евакуація співробітників буде проведена якнайшвидше, це залежить від «відповідних факторів на місцях».

Вона також додала, що це рішення «далося нелегко», і переміщення має тимчасовий характер.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».