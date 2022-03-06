Відомий священник УПЦ МП звернувся до колег в РПЦ: «просто помовчіть на тему війни в Україні»

Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич звернувся до своїх російських колег із РПЦ, які підтримують збройну агресію Росії, отців Андрія Ткачова і Артемія Володимирова.

«Отці, прошу, просто помовчіть на тему війни в Україні. Я подивився ваші виступи. Ви несете маячню і дискредитуєте церкву», – написав Данилевич у фейсбуці в ніч на 7 березня.

«Так, російські війська в Україні справді бомбардують наші школи та садки, влучають у будинки та квартири, гине мирне населення, зокрема й діти. У нас у Києві та навколишніх містах – Гостомелі, Бучі, Ірпені». Мої парафіяни, близькі мені люди, у Бучі вже 11-й день під обстрілом і не можуть виїхати. Нерви у людей здають. Я сам пишу ці рядки під звуки гарматних пострілів. Дякувати Богу, сьогодні віддалених. Раніше було близько», – додав священнослужитель, раніше внесений навіть до бази «Миротворець», серед іншого, за «підтримання РПЦ як інструменту російської пропаганди проти України».

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві 6 березня, у день, коли православні християни відзначають Прощену неділю, висловився про війну РФ в Україні. Прямим текстом він не підтримав російське вторгнення, проте навів «аргументи» на його обґрунтування.

Кирило заявив, що нинішня ситуація, яку він назвав «практично початком воєнних дій», пов’язана з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі – очевидно, маються на увазі угруповання «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кирила, там «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду». «Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу», – сказав Кирило.

За його словами, «навколо цієї теми сьогодні йде реальна війна».

Голова РПЦ додав, що православні «не можуть не бути» зі своїми братами на Донбасі, і закликав разом із ними молитися за мир, згадавши знову ж таки Донбас, а не всю Україну.

У РПЦ – неоднозначне ставлення до російського вторгнення в Україну. Низка священнослужителів підписали відкритий лист із закликом до миру; інші стоять на офіційній позиції російської влади.

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій у перший день вторгнення різко засудив його, назвавши дії президента Росії Володимира Путіна аналогом братовбивства. У низці єпархій УПЦ (МП) перестали при богослужіннях згадувати патріарха Кирила.