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Відомий священник УПЦ МП звернувся до колег в РПЦ: «просто помовчіть на тему війни в Україні»

Микола Данилевич, протоієрей, заступник голови відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП)

Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич звернувся до своїх російських колег із РПЦ, які підтримують збройну агресію Росії, отців Андрія Ткачова і Артемія Володимирова.

«Отці, прошу, просто помовчіть на тему війни в Україні. Я подивився ваші виступи. Ви несете маячню і дискредитуєте церкву», – написав Данилевич у фейсбуці в ніч на 7 березня.

«Так, російські війська в Україні справді бомбардують наші школи та садки, влучають у будинки та квартири, гине мирне населення, зокрема й діти. У нас у Києві та навколишніх містах – Гостомелі, Бучі, Ірпені». Мої парафіяни, близькі мені люди, у Бучі вже 11-й день під обстрілом і не можуть виїхати. Нерви у людей здають. Я сам пишу ці рядки під звуки гарматних пострілів. Дякувати Богу, сьогодні віддалених. Раніше було близько», – додав священнослужитель, раніше внесений навіть до бази «Миротворець», серед іншого, за «підтримання РПЦ як інструменту російської пропаганди проти України».

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві 6 березня, у день, коли православні християни відзначають Прощену неділю, висловився про війну РФ в Україні. Прямим текстом він не підтримав російське вторгнення, проте навів «аргументи» на його обґрунтування.

Кирило заявив, що нинішня ситуація, яку він назвав «практично початком воєнних дій», пов’язана з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі – очевидно, маються на увазі угруповання «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кирила, там «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду». «Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу», – сказав Кирило.

За його словами, «навколо цієї теми сьогодні йде реальна війна».

Голова РПЦ додав, що православні «не можуть не бути» зі своїми братами на Донбасі, і закликав разом із ними молитися за мир, згадавши знову ж таки Донбас, а не всю Україну.

У РПЦ – неоднозначне ставлення до російського вторгнення в Україну. Низка священнослужителів підписали відкритий лист із закликом до миру; інші стоять на офіційній позиції російської влади.

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій у перший день вторгнення різко засудив його, назвавши дії президента Росії Володимира Путіна аналогом братовбивства. У низці єпархій УПЦ (МП) перестали при богослужіннях згадувати патріарха Кирила.

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